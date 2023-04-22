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Квартиры в Tamasi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Kalazno, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kalazno, Венгрия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 138 м²
€ 262,947
Квартира 2 комнаты в Kalazno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kalazno, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 49,136

Параметры недвижимости в Tamasi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
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