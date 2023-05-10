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Виллы в Szombathelyi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 18 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 18
Площадь 560 м²
Этаж 2
€ 487,500

Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
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