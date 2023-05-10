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Дома в Szombathelyi jaras, Венгрия

Сомбатхей
77
108 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Taplanszentkereszt, Венгрия
Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 72,420
Дом 2 комнаты в Balogunyom, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balogunyom, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 51,421
Дом 1 комната в Рум, Венгрия
Дом 1 комната
Рум, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 41,729
Дом 1 комната в Tanakajd, Венгрия
Дом 1 комната
Tanakajd, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
€ 26,653
Дом 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
€ 33,653
Дом 2 комнаты в Soepte, Венгрия
Дом 2 комнаты
Soepte, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 67,036
Дом 6 комнат в Balogunyom, Венгрия
Дом 6 комнат
Balogunyom, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€ 212,684
Дом 3 комнаты в Csempeszkopacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csempeszkopacs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 32,306
Дом 3 комнаты в Taplanszentkereszt, Венгрия
Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 107,419
Дом 3 комнаты в Taplanszentkereszt, Венгрия
Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 99,585
Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты в Торонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Торонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 148,044
Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 201,646
Дом 4 комнаты в Як, Венгрия
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 121,122
Дом 2 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 80,497
Дом 1 комната в Торонь, Венгрия
Дом 1 комната
Торонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 29,614
Дом 2 комнаты в Felsocsatar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 88,574
Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€ 201,915
Дом 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 148,044
Вилла 18 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 18
Площадь 560 м²
Этаж 2
€ 487,500
Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€ 174,724
Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 185,762
Дом 7 комнат в Csempeszkopacs, Венгрия
Дом 7 комнат
Csempeszkopacs, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 344 м²
€ 347,295
Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 233,953
Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 374,217
Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 134,341
Дом 2 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 39,037
Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 185,762

Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия

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