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Szombathelyi jaras
Дома
Дома в Szombathelyi jaras, Венгрия
Сомбатхей
77
Дом
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108 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
3
1
85 м²
€ 72,420
Дом 2 комнаты
Balogunyom, Венгрия
2
1
41 м²
€ 51,421
Дом 1 комната
Рум, Венгрия
1
1
50 м²
€ 41,729
Дом 1 комната
Tanakajd, Венгрия
1
60 м²
€ 26,653
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1
33 м²
€ 33,653
Дом 2 комнаты
Soepte, Венгрия
2
70 м²
€ 67,036
Дом 6 комнат
Balogunyom, Венгрия
6
2
157 м²
€ 212,684
Дом 3 комнаты
Csempeszkopacs, Венгрия
3
1
100 м²
€ 32,306
Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
3
1
120 м²
€ 107,419
Дом 3 комнаты
Taplanszentkereszt, Венгрия
3
1
85 м²
€ 99,585
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
41 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты
Торонь, Венгрия
3
1
78 м²
€ 148,044
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
3
200 м²
€ 201,646
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4
1
88 м²
€ 121,122
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2
1
35 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
73 м²
€ 80,497
Дом 1 комната
Торонь, Венгрия
1
1
36 м²
€ 29,614
Дом 2 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
2
1
85 м²
€ 88,574
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
156 м²
€ 201,915
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7
2
190 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
75 м²
€ 148,044
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18
560 м²
2
€ 487,500
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6
3
160 м²
€ 174,724
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
1
100 м²
€ 185,762
Дом 7 комнат
Csempeszkopacs, Венгрия
7
2
344 м²
€ 347,295
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
150 м²
€ 233,953
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
180 м²
€ 374,217
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
1
72 м²
€ 134,341
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2
1
54 м²
€ 39,037
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
1
130 м²
€ 185,762
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Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия
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