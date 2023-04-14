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Купить вилла в Сомбатхей, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 18 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат 560 м² 2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…

Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

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