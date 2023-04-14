Купить квартиру в Сомбатхей, Венгрия

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Szombathelyi jaras
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63 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,584
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 128,127
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 68,210
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 173,600
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 187,215
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 109,644
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 97,633
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 105,926
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 77,304
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 128,127
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 104,053
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 117,963
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 93,621
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
€ 113,091
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
67 м²
1 Этаж
€ 75,181
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
84 м²
€ 104,668
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
€ 113,091
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
2 Этаж
€ 84,052
Двигайтесь по центру города, и Плаза будет на расстоянии вытянутой руки! Семейный дом с 8 кв…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
72 м²
2 Этаж
€ 81,834
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
76 м²
1 Этаж
€ 86,269
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
73 м²
1 Этаж
€ 81,834
Move downtown and the Plaza will be just an arm’s length away! Family house with 8 apartment…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
67 м²
1 Этаж
€ 77,399
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
129 м²
2 Этаж
€ 100,241
A 4-room 129 m2 apartment in excellent condition, on the 2nd floor, has become for sale in S…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
54 м²
2 Этаж
€ 74,294
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 77,709
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ И ЦЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ!! Современные, чистые апартаменты, НОВЫЕ ЗДАНИЯ в тихой,…
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 77,709
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ И ЦЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ !!Современный, чистый стиль, НОВЫЕ ЗДАНИЕ квартиры в споко…
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