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Купить квартиру в Сомбатхей, Венгрия

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63 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 81,584
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 128,127
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 68,210
Квартира 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 173,600
Квартира 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 187,215
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 109,644
Квартира 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 97,633
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 105,926
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 77,304
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 128,127
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 104,053
Квартира 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 117,963
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 93,621
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м²
€ 113,091
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 67 м² 1 Этаж
€ 75,181
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 84 м²
€ 104,668
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м²
€ 113,091
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 84,052
Двигайтесь по центру города, и Плаза будет на расстоянии вытянутой руки! Семейный дом с 8 кв…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 72 м² 2 Этаж
€ 81,834
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 76 м² 1 Этаж
€ 86,269
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 73 м² 1 Этаж
€ 81,834
Move downtown and the Plaza will be just an arm’s length away! Family house with 8 apartment…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 67 м² 1 Этаж
€ 77,399
Переезжайте в центр города, и Плаза будет в нескольких шагах от вас! Семейный кондоминиум 8 …
Квартира 2 ванныхв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 129 м² 2 Этаж
€ 100,241
A 4-room 129 m2 apartment in excellent condition, on the 2nd floor, has become for sale in S…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 54 м² 2 Этаж
€ 74,294
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 77,709
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ И ЦЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ!! Современные, чистые апартаменты, НОВЫЕ ЗДАНИЯ в тихой,…
Квартира 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 77,709
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ И ЦЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ !!Современный, чистый стиль, НОВЫЕ ЗДАНИЕ квартиры в споко…

Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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