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Купить дом в Szolnoki jaras, Венгрия

Сольнок
19
Уйсас
11
37 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 60,698
Дом 2 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 26,241
Дом 3 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 28,891
Дом 4 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 71,566
Дом 3 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 15,904
Дом 3 комнатыв Szajol, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szajol, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 55,397
Дом 2 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 36,843
Дом 2 комнатыв Тисашюй, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисашюй, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 28,891
Дом 3 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 32,337
Дом 4 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 67,325
Дом 2 комнатыв Кётелек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кётелек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 14,313
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 281 м²
€ 394,938
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 78,722
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 84,819
Дом 3 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 26,506
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 79,253
Дом 4 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 52,985
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 39,494
Дом 3 комнатыв Надькёрю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрю, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 39,626
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 42,144
Дом 3 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 37,002
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 78,192
Дом 5 комнатв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szolnoki jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 126,963
Дом 2 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 39,494
Дом 4 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 183,421
Дом 3 комнатыв Кётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 14,578
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 136,505
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 89,855
Дом 3 комнатыв Кётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 58,313
Коттеджв Szolnoki jaras, Венгрия
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м² Количество этажей 3
€ 152,313
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…

Параметры недвижимости в Szolnoki jaras, Венгрия

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