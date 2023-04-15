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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Szolnoki jaras
Дома
Купить дом в Szolnoki jaras, Венгрия
Сольнок
19
Уйсас
11
Дом
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37 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 60,698
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 26,241
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 28,891
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 71,566
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 15,904
Дом 3 комнаты
Szajol, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 55,397
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 36,843
Дом 2 комнаты
Тисашюй, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 28,891
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 32,337
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 67,325
Дом 2 комнаты
Кётелек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 14,313
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
281 м²
€ 394,938
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 78,722
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 84,819
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 26,506
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 79,253
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 52,985
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 39,494
Дом 3 комнаты
Надькёрю, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 39,626
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 42,144
Дом 3 комнаты
Уйсас, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 37,002
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 78,192
Дом 5 комнат
Szolnoki jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 126,963
Дом 2 комнаты
Уйсас, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 39,494
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 183,421
Дом 3 комнаты
Кётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 14,578
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 136,505
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 89,855
Дом 3 комнаты
Кётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 58,313
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м²
Количество этажей 3
€ 152,313
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…
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Параметры недвижимости в Szolnoki jaras, Венгрия
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