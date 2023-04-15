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Купить дом в Сольнок, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 71,566
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 281 м²
€ 394,938
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 78,722
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 84,819
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 79,253
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 39,494
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 42,144
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 78,192
Дом 5 комнатв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szolnoki jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 126,963
Дом 4 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 183,421
Дом 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 136,505
Дом 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 89,855
Коттеджв Szolnoki jaras, Венгрия
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м² Количество этажей 3
€ 152,313
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…
Дом 3 ванныхв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Szolnoki jaras, Венгрия
3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 149,001
ОБЩАЙТЕ СВОЮ ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЕЕ! Он стал продаваться на тихой улице большог…
Дом 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 81,675
Продается на сандаловом винограде на участке 1798 кв.м. кирпичная конструкция 100 кв.м, гост…
Дом 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 3
€ 76,156
Кирпичный дом, который можно переместить немедленно! В саду площадью 589 м2 в Сзандашёле ест…
Дом 2 ванныхв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szolnoki jaras, Венгрия
2 ванных комнат 603 м² Количество этажей 3
€ 306,832
Direct one for sale Holt-on Tisza parton own pier luxury real estate. 3 level ones, 600 M2 f…
Дом 2 ванныхв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szolnoki jaras, Венгрия
2 ванных комнат 266 м² Количество этажей 4
€ 170,327
В историческом центре города Сольнок продается двухквартирный кондоминиум, построенный в 198…
Дом 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 81,711
В центре города Сольнок, недалеко от площади Кошут, на Йокай-роуд, 144 м2, кирпичный, семейн…

Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

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