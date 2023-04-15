Купить дом в Сольнок, Венгрия

Дом 3 ванных Szolnoki jaras, Венгрия 3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3

€ 149,001

ОБЩАЙТЕ СВОЮ ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЕЕ! Он стал продаваться на тихой улице большог…