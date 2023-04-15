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Купить коттедж в Сольнок, Венгрия

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1 объект найдено
Коттеджв Szolnoki jaras, Венгрия
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м² Количество этажей 3
€ 152,313
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…

Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

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