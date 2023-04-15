Купить квартиру в Сольнок, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Szolnoki jaras
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30 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 100,457
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 45,033
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 58,180
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 116,096
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 131,125
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 127,626
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 131,125
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 139,978
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 143,132
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 109,973
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 84,660
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 71,036
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 63,084
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 111,060
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 73,951
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 52,985
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 73,951
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 87,204
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 60,964
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 60,698
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 64,939
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 36,843
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 56,988
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 55,397
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 79,253
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
236 м²
€ 132,397
Квартира 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат
82 м²
€ 83,958
6-комнатная квартира площадью 77,85 кв.м с террасой 8,29 нм - продается в недавно построенно…
Квартира 2 ванных
Szolnoki jaras, Венгрия
2 ванных комнат
106 м²
€ 84,765
Продается с гаражом в Сольноке 5 минут пешком до двухэтажной квартиры в отличном состоянии п…
Квартира 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат
75 м²
€ 90,563
Продается в зеленой части Сольнока, недавно построенная, светлая, 75 м2, гостиная +2 комнатн…
Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия
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