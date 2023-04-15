Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Яс-Надькун-Сольнок
  5. Szolnoki jaras
  6. Квартиры

Купить квартиру в Сольнок, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
30 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 100,457
Квартира 1 комнатав Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 45,033
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 58,180
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 116,096
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 131,125
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 127,626
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 131,125
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 139,978
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 143,132
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 109,973
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 84,660
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 71,036
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 63,084
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 111,060
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 73,951
Квартира 1 комнатав Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 52,985
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 73,951
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 87,204
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 60,964
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 60,698
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 64,939
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 36,843
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 56,988
Квартира 2 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 55,397
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 79,253
Квартира 1 комнатав Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 132,397
Квартира 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 82 м²
€ 83,958
6-комнатная квартира площадью 77,85 кв.м с террасой 8,29 нм - продается в недавно построенно…
Квартира 2 ванныхв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Szolnoki jaras, Венгрия
2 ванных комнат 106 м²
€ 84,765
Продается с гаражом в Сольноке 5 минут пешком до двухэтажной квартиры в отличном состоянии п…
Квартира 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 75 м²
€ 90,563
Продается в зеленой части Сольнока, недавно построенная, светлая, 75 м2, гостиная +2 комнатн…

Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти