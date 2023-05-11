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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szobi jaras
Жильё в Szobi jaras, Венгрия
Надьмарош
4
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24 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Veroce, Венгрия
5
2
91 м²
€ 259,674
Дом 3 комнаты
Леткес, Венгрия
3
1
66 м²
€ 80,877
Дом 4 комнаты
Veroce, Венгрия
4
2
96 м²
€ 266,436
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
3
1
80 м²
€ 132,542
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
2
1
45 м²
€ 102,787
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
3
1
110 м²
€ 266,436
Дом 1 комната
Veroce, Венгрия
1
40 м²
€ 60,861
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
3
1
85 м²
€ 240,739
Дом 5 комнат
Сокойя, Венгрия
5
1
99 м²
€ 256,698
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
3
2
75 м²
€ 105,492
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
3
1
100 м²
€ 78,443
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
2
25 м²
€ 67,353
Дом 4 комнаты
Сокойя, Венгрия
4
1
160 м²
€ 160,944
Дом 4 комнаты
Сокойя, Венгрия
4
1
105 м²
€ 125,779
Дом 2 комнаты
Сокойя, Венгрия
2
1
75 м²
€ 62,213
Дом 2 ванных
Соб, Венгрия
2
250 м²
2
€ 106,007
Дом 4 ванных
Надьмарош, Венгрия
4
245 м²
2
€ 149,526
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1
175 м²
2
€ 104,445
Дом 1 ванная
Кеменце, Венгрия
1
160 м²
2
€ 80,086
Дом 2 ванных
Zebegeny, Венгрия
2
140 м²
3
€ 218,413
Дом 1 ванная
Kismaros, Венгрия
1
200 м²
2
€ 563,796
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1
65 м²
2
€ 125,751
Дом 4 ванных
Kismaros, Венгрия
4
349 м²
2
€ 195,422
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1
500 м²
2
€ 240,947
Параметры недвижимости в Szobi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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