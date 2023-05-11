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Жильё в Szobi jaras, Венгрия

Надьмарош
4
24 объекта найдено
Дом 5 комнат в Veroce, Венгрия
Дом 5 комнат
Veroce, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€ 259,674
Дом 3 комнаты в Леткес, Венгрия
Дом 3 комнаты
Леткес, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 80,877
Дом 4 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 266,436
Дом 3 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 132,542
Дом 2 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 102,787
Дом 3 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 266,436
Дом 1 комната в Veroce, Венгрия
Дом 1 комната
Veroce, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€ 60,861
Дом 3 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 240,739
Дом 5 комнат в Сокойя, Венгрия
Дом 5 комнат
Сокойя, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 256,698
Дом 3 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 105,492
Дом 3 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 78,443
Дом 2 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 25 м²
€ 67,353
Дом 4 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 160,944
Дом 4 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 125,779
Дом 2 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 62,213
Дом 2 ванных в Соб, Венгрия
Дом 2 ванных
Соб, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 106,007
Дом 4 ванных в Надьмарош, Венгрия
Дом 4 ванных
Надьмарош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
€ 149,526
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€ 104,445
Дом 1 ванная в Кеменце, Венгрия
Дом 1 ванная
Кеменце, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 80,086
Дом 2 ванных в Zebegeny, Венгрия
Дом 2 ванных
Zebegeny, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
€ 218,413
Дом 1 ванная в Kismaros, Венгрия
Дом 1 ванная
Kismaros, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 563,796
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
€ 125,751
Дом 4 ванных в Kismaros, Венгрия
Дом 4 ванных
Kismaros, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
€ 195,422
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 240,947

Параметры недвижимости в Szobi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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