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Жильё в Szikszoi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Альшовадас, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альшовадас, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 14,656
Дом 2 ванных в Фельшёвадас, Венгрия
Дом 2 ванных
Фельшёвадас, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
€ 78,610
Дом 2 ванных в Фельшёвадас, Венгрия
Дом 2 ванных
Фельшёвадас, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
€ 79,214

Параметры недвижимости в Szikszoi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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