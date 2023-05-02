Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Баранья
  5. Szigetvari jaras
  6. Коттеджи

Коттеджи в Szigetvari jaras, Венгрия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Альмамеллек, Венгрия
Коттедж
Альмамеллек, Венгрия
100 м² Количество этажей 2
€ 287,725
Zselicségben 22 га продавца семейного имущества

Параметры недвижимости в Szigetvari jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти