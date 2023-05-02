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Жильё в Szigetvari jaras, Венгрия

Сигетвар
14
22 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Nyugotszenterzsebet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyugotszenterzsebet, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 101,714
Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 65,752
Дом 4 комнаты в Almaskeresztur, Венгрия
Дом 4 комнаты
Almaskeresztur, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 126,136
Дом 3 комнаты в Patapoklosi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Patapoklosi, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 39,397
Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 26,569
Дом 1 комната в Сигетвар, Венгрия
Дом 1 комната
Сигетвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 23,885
Дом 3 комнаты в Kisdobsza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kisdobsza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 33,547
Дом 4 комнаты в Nagydobsza, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagydobsza, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 33,278
Дом 3 комнаты в Dencshaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dencshaza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 80,244
Дом 4 комнаты в Szentlaszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szentlaszlo, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 201,012
Дом 1 комната в Сигетвар, Венгрия
Дом 1 комната
Сигетвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 44,550
Дом 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 53,648
Дом 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 17,444
Дом 5 комнат в Сигетвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетвар, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 120,768
Дом 5 комнат в Сигетвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 160,756
Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 141 м²
€ 93,662
Квартира 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 88,536
Дом 7 комнат в Сигетвар, Венгрия
Дом 7 комнат
Сигетвар, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 166,123
Дом 2 ванных в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Сигетвар, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3
€ 93,851
Квартира 2 ванных в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 ванных
Сигетвар, Венгрия
2 ванных комнат 185 м² 1 Этаж
€ 100,554
Дом 2 ванных в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 ванных
Сигетвар, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 84,912
Коттедж в Альмамеллек, Венгрия
Коттедж
Альмамеллек, Венгрия
100 м² Количество этажей 2
€ 287,725
Zselicségben 22 га продавца семейного имущества

Параметры недвижимости в Szigetvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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