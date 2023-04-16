Купить дом в Szigethalom, Венгрия

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Венгрия
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Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 253,158
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 205,442
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 200,140
Дом 2 комнаты
Szigethalom, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 145,267
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 211,804
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 229,300
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 1
€ 114,576
На Сигетхалмон, на улице Мастерс, продается полностью отремонтированный отдельно стоящий сем…
Дом
Szigethalom, Венгрия
306 м²
Количество этажей 1
€ 397,373
В центре Islandhalom мы предлагаем роскошную семейную родину площадью 306 кв.м в 1095 году. …
Дом 3 ванных
Szigethalom, Венгрия
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 181,574
Islandhalmi idill для больших семей с участком DUPLA! 165м2 семейный дом с 4 спальнями и отд…
Дом 3 ванных
Szigethalom, Венгрия
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 133,454
Зигеталми идиллия для совместных семейных! 165m2-es 4 спальни семейные дома с отдельным гара…
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 103,736
С садом, посеянным травой в центре, с красивым состоянием с хорошим распределением 135м2-es …
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 101,330
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 101,330
Недавно построенная, 92м2 -, двухэтажная гостиная + с кухней, комната 5, двухквартирный дом …
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 73,955
Продается 3-комнатный семейный дом площадью 80 кв.м с участком 1668 кв.м. Конструкция дома …
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 101,529
Onto farming with a suitable huge plot close to the centre!
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 2
€ 113,271
На продажу предложения на Szigethalom тихий, из-за движения свободного расширения на улице, …
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 2
€ 113,271
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 1
€ 97,608
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 1
€ 95,519
Szigethalom популярный центр почти его часть, обе квартиры в конце года полудетаный дом в по…
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
309 м²
Количество этажей 3
€ 79,599
Глубоко ниже, срочно продается 3-комнатная таунхаус площадью 170 квадратных метров в центре …
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 3
€ 90,571
Перейдет ли он в агломерацию? Отличная возможность! На Szigethalom полудетечным продавцом дома!
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
67 м²
€ 79,863
В тихом районе Айленд-Калом мы предлагаем на продажу недавно построенный двухквартирный дом.…
Дом 2 ванных
Szigethalom, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
€ 85,877
В тихом районе Айленд-Калом мы предлагаем на продажу недавно построенный двухквартирный дом.…
Дом 1 ванная
Szigethalom, Венгрия
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 2
€ 101,921
В районе Будапешта, в тихом городке Сигетхалмон, на углу таунхауса, он ищет новых жителей. П…
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