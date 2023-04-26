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Жильё в Szerencsi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Тактахаркань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тактахаркань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 31,705

Параметры недвижимости в Szerencsi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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