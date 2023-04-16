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Купить дом в Szentlorinci jaras, Венгрия

Сентлёринц
9
20 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 62,295
Дом 3 комнатыв Kiralyegyhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kiralyegyhaza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 31,810
Дом 3 комнатыв Kacsota, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kacsota, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 119,024
Дом 5 комнатв Сентлёринц, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентлёринц, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 116,373
Дом 2 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 87,213
Дом 3 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 25,978
Дом 3 комнатыв Bicserd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bicserd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 95,431
Дом 4 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 113,961
Дом 4 комнатыв Bicserd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bicserd, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 64,151
Дом 3 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 66,272
Дом 2 комнатыв Helesfa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Helesfa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 28,894
Дом 3 комнатыв Helesfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Helesfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 58,319
Дом 3 комнатыв Бюккёшд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бюккёшд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 44,800
Дом 3 комнатыв Bicserd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bicserd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 76,849
Дом 3 комнатыв Бюккёшд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бюккёшд, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 46,390
Дом 1 комнатав Cserdi, Венгрия
Дом 1 комната
Cserdi, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 13,254
Домв Сентлёринц, Венгрия
Дом
Сентлёринц, Венгрия
220 м² Количество этажей 1
€ 77,267
Хотите инвестировать? Все ли ваши мечты - это уютный ресторан с теплой атмосферой? Мы нашли …
Дом 1 ваннаяв Бода, Венгрия
Дом 1 ванная
Бода, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 77,638
На Boda, в красивой обстановке, от озера Ангер и детской площадки до 2 минут продавца он стр…
Дом 2 ванныхв Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 ванных
Сентлёринц, Венгрия
2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 111,230
На Святом Лаврентии, на прихожей, с существующей клиентурой, продается семейный дом с магази…
Дом 3 ванныхв Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 ванных
Сентлёринц, Венгрия
3 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 86,737
Я предлагаю семейный дом, состоящий из 2 совершенно отдельных квартир, поселившихся на попул…

Параметры недвижимости в Szentlorinci jaras, Венгрия

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