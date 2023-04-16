Купить недвижимость в Szentlorinci jaras, Венгрия

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Венгрия
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Szentlorinci jaras
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Сентлёринц
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21 объект найдено
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Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 62,295
Дом 3 комнаты
Kiralyegyhaza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 31,810
Дом 3 комнаты
Kacsota, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 119,024
Квартира 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 63,356
Дом 5 комнат
Сентлёринц, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 116,373
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 87,213
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 25,978
Дом 3 комнаты
Bicserd, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 95,431
Дом 4 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 113,961
Дом 4 комнаты
Bicserd, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 64,151
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 66,272
Дом 2 комнаты
Helesfa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 28,894
Дом 3 комнаты
Helesfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 58,319
Дом 3 комнаты
Бюккёшд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 44,800
Дом 3 комнаты
Bicserd, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 76,849
Дом 3 комнаты
Бюккёшд, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 46,390
Дом 1 комната
Cserdi, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 13,254
Дом
Сентлёринц, Венгрия
220 м²
Количество этажей 1
€ 77,267
Хотите инвестировать? Все ли ваши мечты - это уютный ресторан с теплой атмосферой? Мы нашли …
Дом 1 ванная
Бода, Венгрия
1 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 1
€ 77,638
На Boda, в красивой обстановке, от озера Ангер и детской площадки до 2 минут продавца он стр…
Дом 2 ванных
Сентлёринц, Венгрия
2 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 111,230
На Святом Лаврентии, на прихожей, с существующей клиентурой, продается семейный дом с магази…
Дом 3 ванных
Сентлёринц, Венгрия
3 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 86,737
Я предлагаю семейный дом, состоящий из 2 совершенно отдельных квартир, поселившихся на попул…
Параметры недвижимости в Szentlorinci jaras, Венгрия
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