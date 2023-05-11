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Дома в Szentgotthardi jaras, Венгрия

Сентготхард
6
10 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 116,042
Дом 4 комнаты в Szentgotthardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szentgotthardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 189,075
Дом 3 комнаты в Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 55,451
Дом 5 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 162,025
Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 107,927
Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 78,416
Дом 3 комнаты в Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 54,072
Дом 5 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 162,025
Дом 2 комнаты в Csoeroetnek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csoeroetnek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 107,927
Дом 2 ванных в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 ванных
Сентготхард, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
€ 130,435

Параметры недвижимости в Szentgotthardi jaras, Венгрия

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