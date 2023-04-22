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Жильё в Сентготхард, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 157,818
Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 105,124
Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 76,380
Дом 5 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 157,818
Дом 2 ванных в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 ванных
Сентготхард, Венгрия
2 ванных комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 129,096
На Szentgotthárd, у Alpok подножия, замечательный, exurban, örökpanorámás один с 2003 здание…
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