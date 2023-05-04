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Жильё в Szentesi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 1 ванная в Сентеш, Венгрия
Дом 1 ванная
Сентеш, Венгрия
1 ванных комнат 377 м² Количество этажей 1
€ 96,724
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Рядом со святой, 45 дорога в настоящее время работает, заведение общес…
Дом 5 ванных в Сегвар, Венгрия
Дом 5 ванных
Сегвар, Венгрия
5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 251,773
На самом красивом участке Szegvár, 1.5279-nm-en, 480 nm уникальные бревенчатые дома продаютс…

Параметры недвижимости в Szentesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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