Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Szentendrei jaras
  6. Дома

Купить дом в Szentendrei jaras, Венгрия

Сентендре
101
Помаз
33
Вишеград
20
Будакалас
16
260 объектов найдено
Дом 6 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 267,489
Дом 5 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 363,785
Дом 6 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 240,740
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 227,365
Дом 4 комнатыв Csobanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csobanka, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 160,466
Дом 4 комнатыв Тахитотфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 246,090
Дом 4 комнатыв Будакалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 245,822
Дом 3 комнатыв Вишеград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вишеград, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 147,119
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 294 м²
€ 481,480
Дом 6 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 294,238
Дом 2 комнатыв Почмедьер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 79,979
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 628,598
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 292,900
Дом 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 133,744
Дом 3 комнатыв Тахитотфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,856
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м²
€ 320,986
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 286 м²
€ 505,554
Дом 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 240,472
Дом 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 585,800
Дом 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 160,226
Дом 2 комнатыв Почмедьер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 66,872
Дом 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 186,975
Дом 2 комнатыв Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 133,477
Дом 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 106,728
Дом 1 комнатав Помаз, Венгрия
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 213,723
Дом 6 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м²
€ 1,067,280
Дом 5 комнатв Почмедьер, Венгрия
Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 307,612
Дом 5 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 120,102
Дом 6 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 427,982
Дом 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м²
€ 1,064,605

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти