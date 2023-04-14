Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Квартиры
Купить квартиру в Szentendrei jaras, Венгрия
Сентендре
23
Помаз
5
Будакалас
1
Вишеград
1
Квартира
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 142,304
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 141,502
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 170,925
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 121,707
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 133,209
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 151,131
Квартира 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 160,226
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 184,567
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 186,975
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 126,790
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 109,403
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 139,094
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 146,851
Квартира 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 253,847
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 165,576
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
65 м²
€ 77,620
Сентендрен, Фюзпарк на продажу на первом этаже, 65 кв.м, гостиная + 2 комнатная, k-ny- ориен…
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат
77 м²
€ 92,036
Двухэтажная квартира в кирпичном, механически и эстетически отремонтированном 3-комнатном, с…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
76 м²
2 Этаж
€ 121,753
Квартира 1 ванная
Будакалас, Венгрия
1 ванных комнат
75 м²
€ 114,017
For sale in Szentistvátlep, a 75 sqm, living room + 2 bedroom, brick-built apartment made in…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
123 м²
€ 125,656
Сенендрен 2 жилой кондоминиум наверху, гостиная + 3 квартира с 1 спальней 400 кв.м с частным…
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
€ 570,085
В промышленной зоне Зентендре каменная дробилка работала на улице, разделенной на 3 отдельны…
Квартира 1 ванная
Вишеград, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
€ 90,986
В типичном доме с большим двором мы предлагаем на продажу изолированную, полностью отремонти…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
64 м²
€ 129,751
Недавно построенный кондоминиум с 7 квартирами на первом этаже, 65 кв.м, 3 комнаты, терраса …
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
€ 136,592
Один с новым зданием, продающим на ослиной горе на Szentendre наиболее любимую и наиболее во…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты