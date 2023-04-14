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Купить квартиру в Szentendrei jaras, Венгрия

Сентендре
23
Помаз
5
Будакалас
1
Вишеград
1
Квартира В архив
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31 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 142,304
Квартира 1 комнатав Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 141,502
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 170,925
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 121,707
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 133,209
Квартира 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 151,131
Квартира 2 комнатыв Помаз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 160,226
Квартира 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 184,567
Квартира 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 186,975
Квартира 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 126,790
Квартира 1 комнатав Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 109,403
Квартира 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м²
€ 139,094
Квартира 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 146,851
Квартира 3 комнатыв Тахитотфалу, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 253,847
Квартира 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 165,576
Квартира 1 ваннаяв Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 65 м²
€ 77,620
Сентендрен, Фюзпарк на продажу на первом этаже, 65 кв.м, гостиная + 2 комнатная, k-ny- ориен…
Квартира 2 ванныхв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 77 м²
€ 92,036
Двухэтажная квартира в кирпичном, механически и эстетически отремонтированном 3-комнатном, с…
Квартира 1 ваннаяв Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 76 м² 2 Этаж
€ 121,753
Квартира 1 ваннаяв Будакалас, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будакалас, Венгрия
1 ванных комнат 75 м²
€ 114,017
For sale in Szentistvátlep, a 75 sqm, living room + 2 bedroom, brick-built apartment made in…
Квартира 1 ваннаяв Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 123 м²
€ 125,656
Сенендрен 2 жилой кондоминиум наверху, гостиная + 3 квартира с 1 спальней 400 кв.м с частным…
Квартира 2 ванныхв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 110 м²
€ 570,085
В промышленной зоне Зентендре каменная дробилка работала на улице, разделенной на 3 отдельны…
Квартира 1 ваннаяв Вишеград, Венгрия
Квартира 1 ванная
Вишеград, Венгрия
1 ванных комнат 100 м²
€ 90,986
В типичном доме с большим двором мы предлагаем на продажу изолированную, полностью отремонти…
Квартира 1 ваннаяв Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 64 м²
€ 129,751
Недавно построенный кондоминиум с 7 квартирами на первом этаже, 65 кв.м, 3 комнаты, терраса …
Квартира 1 ваннаяв Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 74 м²
€ 136,592
Один с новым зданием, продающим на ослиной горе на Szentendre наиболее любимую и наиболее во…

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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