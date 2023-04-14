Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Купить недвижимость в Szentendrei jaras, Венгрия
Сентендре
124
Помаз
38
Вишеград
21
Будакалас
17
Очистить
291 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 265,767
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 361,444
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
€ 239,191
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 225,902
Дом 4 комнаты
Csobanka, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 159,434
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 141,388
Дом 4 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 244,506
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 244,240
Дом 3 комнаты
Вишеград, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 146,172
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
294 м²
€ 478,381
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 292,344
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 79,464
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 624,553
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 291,015
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 132,884
Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 39,856
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 78,401
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
€ 318,921
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
286 м²
€ 505,554
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 238,925
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 582,030
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 159,195
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 66,442
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 185,771
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 132,618
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 106,041
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 212,348
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 106,041
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 132,618
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
€ 1,060,411
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты