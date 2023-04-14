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Купить недвижимость в Szentendrei jaras, Венгрия

Сентендре
124
Помаз
38
Вишеград
21
Будакалас
17
291 объект найдено
Дом 6 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 265,767
Дом 5 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 361,444
Дом 6 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 239,191
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 225,902
Дом 4 комнатыв Csobanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csobanka, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 159,434
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 141,388
Дом 4 комнатыв Тахитотфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 244,506
Дом 4 комнатыв Будакалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 244,240
Дом 3 комнатыв Вишеград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вишеград, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 146,172
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 294 м²
€ 478,381
Дом 6 комнатв Помаз, Венгрия
Дом 6 комнат
Помаз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 292,344
Дом 2 комнатыв Почмедьер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 79,464
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 624,553
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 291,015
Дом 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 132,884
Дом 3 комнатыв Тахитотфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,856
Квартира 1 комнатав Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 78,401
Дом 5 комнатв Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м²
€ 318,921
Дом 5 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 286 м²
€ 505,554
Дом 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 238,925
Дом 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 582,030
Дом 3 комнатыв Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 159,195
Дом 2 комнатыв Почмедьер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Почмедьер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 66,442
Дом 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 185,771
Дом 2 комнатыв Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 132,618
Дом 4 комнатыв Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 106,041
Дом 1 комнатав Помаз, Венгрия
Дом 1 комната
Помаз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 212,348
Квартира 2 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 106,041
Квартира 3 комнатыв Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 132,618
Дом 6 комнатв Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м²
€ 1,060,411

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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