Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Сентендре
Квартиры
Квартиры в Сентендре, Венгрия
Квартира
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 104,913
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 464,804
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 141,301
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 132,536
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,849
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 132,270
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 150,065
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 183,266
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 185,656
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 125,896
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 108,631
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 132,536
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 252,057
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 164,408
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
65 м²
€ 78,214
Сентендрен, Фюзпарк на продажу на первом этаже, 65 кв.м, гостиная + 2 комнатная, k-ny- ориен…
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат
77 м²
€ 92,740
Двухэтажная квартира в кирпичном, механически и эстетически отремонтированном 3-комнатном, с…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
76 м²
2 Этаж
€ 122,685
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
123 м²
€ 126,618
Сенендрен 2 жилой кондоминиум наверху, гостиная + 3 квартира с 1 спальней 400 кв.м с частным…
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
€ 574,447
В промышленной зоне Зентендре каменная дробилка работала на улице, разделенной на 3 отдельны…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
64 м²
€ 130,744
Недавно построенный кондоминиум с 7 квартирами на первом этаже, 65 кв.м, 3 комнаты, терраса …
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
€ 137,638
Один с новым зданием, продающим на ослиной горе на Szentendre наиболее любимую и наиболее во…
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 149,356
На Szentendre наиболее любимая и наиболее востребованная часть букового леса один с новым зд…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты