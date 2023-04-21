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Квартиры в Сентендре, Венгрия

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25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 104,913
Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 464,804
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 141,301
Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 132,536
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 120,849
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 132,270
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 150,065
Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 183,266
Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 185,656
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 125,896
Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 108,631
Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м²
€ 132,536
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 252,057
Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 164,408
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 65 м²
€ 78,214
Сентендрен, Фюзпарк на продажу на первом этаже, 65 кв.м, гостиная + 2 комнатная, k-ny- ориен…
Квартира 2 ванных в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 77 м²
€ 92,740
Двухэтажная квартира в кирпичном, механически и эстетически отремонтированном 3-комнатном, с…
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 76 м² 2 Этаж
€ 122,685
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 123 м²
€ 126,618
Сенендрен 2 жилой кондоминиум наверху, гостиная + 3 квартира с 1 спальней 400 кв.м с частным…
Квартира 2 ванных в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 110 м²
€ 574,447
В промышленной зоне Зентендре каменная дробилка работала на улице, разделенной на 3 отдельны…
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 64 м²
€ 130,744
Недавно построенный кондоминиум с 7 квартирами на первом этаже, 65 кв.м, 3 комнаты, терраса …
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 74 м²
€ 137,638
Один с новым зданием, продающим на ослиной горе на Szentendre наиболее любимую и наиболее во…
Квартира 1 ванная в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 ванная
Сентендре, Венгрия
1 ванных комнат 68 м²
€ 149,356
На Szentendre наиболее любимая и наиболее востребованная часть букового леса один с новым зд…
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