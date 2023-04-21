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Жильё в Сентендре, Венгрия

126 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 104,913
Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 464,804
Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 175,032
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 265,603
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 141,301
Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 294 м²
€ 478,085
Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 475,429
Дом 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 132,801
Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 71,447
Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 286 м²
€ 501,989
Дом 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 238,777
Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 581,670
Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 132,536
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м²
€ 1,059,754
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 424,964
Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м²
€ 1,057,098
Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м²
€ 1,057,098
Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 183,266
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 120,849
Дом 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 71,686
Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 305,443
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 132,270
Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 150,065
Дом 1 комната в Сентендре, Венгрия
Дом 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 92,695
Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 145,816
Дом 7 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 7 комнат
Сентендре, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м²
€ 371,844
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