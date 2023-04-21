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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Сентендре
Жильё в Сентендре, Венгрия
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126 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 104,913
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 464,804
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 175,032
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 265,603
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 141,301
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
294 м²
€ 478,085
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 475,429
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 132,801
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 71,447
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
286 м²
€ 501,989
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 238,777
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 581,670
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 132,536
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
€ 1,059,754
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 424,964
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
267 м²
€ 1,057,098
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
267 м²
€ 1,057,098
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 183,266
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 105,975
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,849
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 71,686
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 305,443
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 132,270
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 150,065
Дом 1 комната
Сентендре, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 92,695
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 145,816
Дом 7 комнат
Сентендре, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
€ 371,844
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