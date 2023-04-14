Купить дом в Szekszardi jaras, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Szekszardi jaras
Дома
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57 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 23,806
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 156,481
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 60,987
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,872
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
51 м²
€ 69,547
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 88,271
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 58,848
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
152 м²
€ 93,621
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 84,794
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 20,062
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 40,123
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 211,316
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 90,946
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
37 м²
€ 36,111
Дом 2 комнаты
Дечь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 42,798
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 53,498
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 238,065
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 21,372
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 61,522
Дом 5 комнат
Дечь, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
€ 61,522
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 44,136
Дом 4 комнаты
Vardomb, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 44,136
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
243 м²
€ 93,621
Дом 10 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
228 м²
€ 401,233
Дом 2 комнаты
Медина, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 22,737
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 61,496
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 89,609
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 26,214
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 18,457
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 14,712
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Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия
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