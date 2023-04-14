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Купить дом в Szekszardi jaras, Венгрия

Сексард
36
Батасек
7
57 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,806
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 156,481
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,987
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,872
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 69,547
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 88,271
Дом 3 комнатыв Кёлешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 58,848
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м²
€ 93,621
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 84,794
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 46 м²
€ 20,062
Дом 4 комнатыв Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 40,123
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 211,316
Дом 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 90,946
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 37 м²
€ 36,111
Дом 2 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дечь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 42,798
Дом 3 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 53,498
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 238,065
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 21,372
Дом 3 комнатыв Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 61,522
Дом 5 комнатв Дечь, Венгрия
Дом 5 комнат
Дечь, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 61,522
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 44,136
Дом 4 комнатыв Vardomb, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vardomb, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 44,136
Дом 5 комнатв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 243 м²
€ 93,621
Дом 10 комнатв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 10 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 228 м²
€ 401,233
Дом 2 комнатыв Медина, Венгрия
Дом 2 комнаты
Медина, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 22,737
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 61,496
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 89,609
Дом 1 комнатав Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 26,214
Дом 1 комнатав Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 18,457
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 14,712

Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

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