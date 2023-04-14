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Купить недвижимость в Szekszardi jaras, Венгрия

Сексард
74
Батасек
7
95 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,806
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 90,679
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 156,481
Квартира 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 160,493
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,987
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 62,325
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 93,354
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 63,930
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,872
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 71,954
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 69,547
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 88,271
Дом 3 комнатыв Кёлешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 58,848
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,860
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м²
€ 93,621
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 70,885
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 84,794
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 92,016
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 54,033
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 46 м²
€ 20,062
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,930
Дом 4 комнатыв Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 40,123
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 211,316
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 105,658
Квартира 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 105,391
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 56,173
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 54,835
Дом 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 90,946
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 53,230
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 131,069

Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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