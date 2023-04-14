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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Szekszardi jaras
Купить недвижимость в Szekszardi jaras, Венгрия
Сексард
74
Батасек
7
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95 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 23,806
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 90,679
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 156,481
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 160,493
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 60,987
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 62,325
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 93,354
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 63,930
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,872
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 71,954
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
51 м²
€ 69,547
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 88,271
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 58,848
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 62,860
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
152 м²
€ 93,621
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,885
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 84,794
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 92,016
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 54,033
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 20,062
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 63,930
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 40,123
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 211,316
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 105,658
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 105,391
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 56,173
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 54,835
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 90,946
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 53,230
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 131,069
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Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия
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