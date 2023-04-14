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Купить квартиру в Szekesfehervari jaras, Венгрия

Секешфехервар
104
Польгарди
1
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107 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 100,726
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 178,064
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 172,749
Квартира 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 236,533
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 129,960
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 91,690
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 95,145
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 85,046
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 232,546
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 87,437
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 84,514
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 74,946
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 87,172
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 89,032
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 75,744
Квартира 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 254 м²
€ 324,236
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 252,213
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 78,401
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 97,005
Квартира 1 комнатав Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 116,938
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 217,929
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 81,852
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 60,861
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 100,308
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 123,045
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 98,334
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 101,789
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 85,046
Квартира 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 94,879
Квартира 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 90,095

Параметры недвижимости в Szekesfehervari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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