Купить дом в Секешфехервар, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Szekesfehervari jaras
Дома
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108 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
302 м²
€ 799,791
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 347,735
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 369,134
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 347,735
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 303,600
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 179,217
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 138,827
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 310,287
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 153,806
Дом 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 53,230
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 93,354
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 227,098
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 154,876
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 84,259
Дом 8 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 427,982
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 227,098
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
54 м²
€ 106,728
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
€ 307,612
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 112,345
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 213,723
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,370
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 240,740
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 264,814
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 283,511
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 98,703
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
120 м²
€ 318,312
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 267,221
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
€ 307,612
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
339 м²
€ 936,210
Дом 11 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
11 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 639,298
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Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия
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