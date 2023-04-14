Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Фейер
  5. Szekesfehervari jaras
  6. Дома

Купить дом в Секешфехервар, Венгрия

108 объектов найдено
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 302 м²
€ 799,791
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 347,735
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 369,134
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 347,735
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 303,600
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 179,217
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 138,827
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 310,287
Дом 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 153,806
Дом 1 комнатав Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 53,230
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 93,354
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 227,098
Дом 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 154,876
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 84,259
Дом 8 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 427,982
Дом 7 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м²
€ 227,098
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м²
€ 106,728
Дом 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 307,612
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 112,345
Дом 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 213,723
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 120,370
Дом 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 240,740
Дом 3 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 264,814
Дом 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 283,511
Дом 2 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 98,703
Дом 5 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 120 м²
€ 318,312
Дом 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 267,221
Дом 4 комнатыв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 307,612
Дом 6 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 339 м²
€ 936,210
Дом 11 комнатв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 11 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
11 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 639,298

Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти