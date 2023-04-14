Купить квартиру в Секешфехервар, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Szekesfehervari jaras
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104 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 101,378
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 179,217
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 173,868
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 238,065
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 130,802
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 92,284
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 95,761
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 85,596
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 234,053
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 88,004
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 85,061
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 75,432
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 87,736
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 89,609
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 76,234
Квартира 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
254 м²
€ 326,336
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 253,847
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 78,401
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 97,633
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 117,695
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 219,341
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 81,852
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 61,255
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 100,308
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 123,045
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 98,971
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 102,448
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 85,596
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 95,493
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 90,679
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Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия
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