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Купить дом в Szegedi jaras, Венгрия

Сегед
23
31 объект найдено
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 44,136
Дом 8 комнатв Сатьмаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Сатьмаз, Венгрия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 384 м²
€ 641,705
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 210,000
Дом 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 146,584
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 45,473
Дом 7 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м²
€ 641,973
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 140 м²
€ 69,547
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 264,814
A youthful, lightweight 2-storey family house built with modern technology is for sale in De…
Дом 2 комнатыв Tiszasziget, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tiszasziget, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 47,827
A sophisticated, very elegant, two-storey holiday house of 93.8 m2 is for sale on the outski…
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 220 м²
€ 505,554
Дом 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 160,226
Дом 2 комнатыв Tiszasziget, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tiszasziget, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 29,424
Holiday house for sale on the outskirts of Tiszasziget, on the banks of the Tisza river, in …
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 253,018
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м²
€ 351,748
Дом 6 комнатв Деск, Венгрия
Дом 6 комнат
Деск, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 286,748
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 284 м²
€ 655,347
Дом 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 78,909
Дом 2 ванныхв Domaszek, Венгрия
Дом 2 ванных
Domaszek, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 99,775
Дом 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 166,307
Living-room + 3 bedroom family houses, with perfect forming! All of the nm of the 100 nm fa…
Дом 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 276 м² Количество этажей 2
€ 199,373
В внимание инвесторов, предпринимателей! Эта недвижимость, управляющая большими возможностям…
Дом 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 131 м² Количество этажей 1
€ 87,793
Дом 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 109,456
Дом 4 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 336,133
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! 300 M2 строились в 1884 около це…
Дом 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 100,847
Он ищет семейный дом на Сегеде? Большие зимы, только много номеров не нужно? Эта недвижимост…
Дом 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 1
€ 118,775
Эти 566 нм, пятачок превратился в продавца на нижегородском зеленом участке, Szabadság téren…
Дом 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 129,979
С использованием качественных веществ с консолидированным бюджетом, построенным с использова…
Дом 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 125,419
Двухквартирный дом с двумя квартирами, построенный на основе современных технологий, с консо…
Дом 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 148,222
Он ищет недвижимость на хорошем месте, недалеко от центра города на Сегед? Для бизнес-цели, …
Дом 3 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 205,231
В центре города почти большой размер недвижимости ищет своего нового владельца. Для недвижим…
Дом 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 95,774
Он хочет свободы? Спасется ли город от его вихря? Будет управлять фермой? окружающая среда х…

Параметры недвижимости в Szegedi jaras, Венгрия

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