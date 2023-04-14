Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Szegedi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Szegedi jaras, Венгрия
Сегед
230
Квартира
Очистить
230 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 86,934
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 102,983
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 89,609
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 105,658
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 118,765
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 136,018
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 158,086
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 158,300
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 96,055
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 197,942
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 197,942
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 136,018
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 213,723
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 76,234
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 104,053
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 102,983
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 77,572
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 88,004
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 73,559
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 69,547
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 58,045
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 160,226
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
175 м²
€ 136,394
Вы ищете квартиру или чувство жизни?170 кв.м. чувство гражданской жизни в современной обстан…
Квартира 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
3 Этаж
€ 129,072
В центре Сегеда, на Львиной улице, эта трехкомнатная квартира 97nm- ПРОДАЕТСЯ. Для любителей…
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
114 м²
3 Этаж
€ 165,332
ЭЛЕГАНТНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОНДОМИНИУМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ! ПУСТЬ…
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
€ 131,538
ЭЛЕГАНТНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОНДОМИНИУМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ! ПУСТЬ…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Параметры недвижимости в Szegedi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты