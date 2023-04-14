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  5. Szegedi jaras

Купить недвижимость в Szegedi jaras, Венгрия

Сегед
253
261 объект найдено
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 69,280
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 44,136
Дом 8 комнатв Сатьмаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Сатьмаз, Венгрия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 384 м²
€ 641,705
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 86,934
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 210,000
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 102,983
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 89,609
Дом 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 146,584
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 105,658
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 118,765
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 136,018
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 158,086
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 158,300
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 96,055
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 197,942
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 197,942
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 136,018
Квартира 4 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 213,723
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 76,234
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 45,473
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 104,053
Дом 7 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м²
€ 641,973
Дом 3 комнатыв Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3 Количество комнат 140 м²
€ 69,547
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 102,983
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 77,572
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 88,004
Дом 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 264,814
A youthful, lightweight 2-storey family house built with modern technology is for sale in De…

Параметры недвижимости в Szegedi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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