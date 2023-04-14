Купить дом в Сегед, Венгрия

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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Szegedi jaras
Дома
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23 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
244 м²
€ 210,000
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 146,584
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
370 м²
€ 641,973
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 264,814
A youthful, lightweight 2-storey family house built with modern technology is for sale in De…
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
220 м²
€ 505,554
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 160,226
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 253,018
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
€ 351,748
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
284 м²
€ 655,347
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 78,909
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 166,307
Living-room + 3 bedroom family houses, with perfect forming! All of the nm of the 100 nm fa…
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
276 м²
Количество этажей 2
€ 199,373
В внимание инвесторов, предпринимателей! Эта недвижимость, управляющая большими возможностям…
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
131 м²
Количество этажей 1
€ 87,793
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 109,456
Дом 4 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 336,133
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! 300 M2 строились в 1884 около це…
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 100,847
Он ищет семейный дом на Сегеде? Большие зимы, только много номеров не нужно? Эта недвижимост…
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
152 м²
Количество этажей 1
€ 118,775
Эти 566 нм, пятачок превратился в продавца на нижегородском зеленом участке, Szabadság téren…
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 129,979
С использованием качественных веществ с консолидированным бюджетом, построенным с использова…
Дом 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 125,419
Двухквартирный дом с двумя квартирами, построенный на основе современных технологий, с консо…
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 148,222
Он ищет недвижимость на хорошем месте, недалеко от центра города на Сегед? Для бизнес-цели, …
Дом 3 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 205,231
В центре города почти большой размер недвижимости ищет своего нового владельца. Для недвижим…
Дом 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 95,774
Он хочет свободы? Спасется ли город от его вихря? Будет управлять фермой? окружающая среда х…
Дом 9 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
9 ванных комнат
640 м²
Количество этажей 2
€ 615,692
Szeged BELVÁROSában Я рекомендую его, эту прекрасную полярную недвижимость с двумя уличными …
Параметры недвижимости в Сегед, Венгрия
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