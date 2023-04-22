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Дома в Szecsenyi jaras, Венгрия

Сечень
2
4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Сечень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сечень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 31,353
Дом 4 комнаты в Надьлоц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьлоц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 57,963
Дом 5 комнат в Римоц, Венгрия
Дом 5 комнат
Римоц, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м²
€ 65,867
Дом 4 комнаты в Сечень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сечень, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 105,124

Параметры недвижимости в Szecsenyi jaras, Венгрия

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