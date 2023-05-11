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Дома в Саэхаломбатта, Венгрия

27 объектов найдено
Дом 7 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€ 162,025
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€ 189,075
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
€ 140,657
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 174,468
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 107,927
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
€ 312,420
Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€ 473,363
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 324,321
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€ 324,321
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€ 107,927
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 172,575
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€ 243,444
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 189,075
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€ 208,253
Дом 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 243,444
Дом 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 118,747
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 243,173
Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 243,417
Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 189,075
Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
€ 757,381
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€ 223,157
Дом 3 ванных в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 3 ванных
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 129,752
Дом 1 ванная в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 1 ванная
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
€ 126,092
Дом 2 ванных в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 2 ванных
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
€ 167,379
Дом 1 ванная в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 1 ванная
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 135,311
Дом 1 ванная в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 1 ванная
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 137,945
Дом 2 ванных в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 2 ванных
Саэхаломбатта, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
€ 129,898
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