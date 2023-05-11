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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Erdi jaras
Саэхаломбатта
Жильё в Саэхаломбатта, Венгрия
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37 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
1
1
35 м²
€ 75,711
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
7
2
204 м²
€ 162,025
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
93 м²
€ 189,075
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
58 м²
€ 151,476
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
57 м²
€ 91,968
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
50 м²
€ 94,402
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
52 м²
€ 142,820
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
2
64 м²
€ 140,657
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
62 м²
€ 121,722
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
99 м²
€ 174,468
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
53 м²
€ 89,263
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
85 м²
€ 107,927
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
3
132 м²
€ 312,420
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
6
2
195 м²
€ 473,363
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
125 м²
€ 324,321
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
117 м²
€ 324,321
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
53 м²
€ 86,558
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
20 м²
€ 107,927
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
75 м²
€ 172,575
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
1
104 м²
€ 243,444
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
111 м²
€ 189,075
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
2
138 м²
€ 208,253
Дом 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
73 м²
€ 243,444
Дом 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
56 м²
€ 118,747
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
2
150 м²
€ 243,173
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
6
2
140 м²
€ 243,417
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
6
1
97 м²
€ 189,075
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
3
1
59 м²
€ 139,034
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
52 м²
€ 99,812
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
6
5
280 м²
€ 757,381
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