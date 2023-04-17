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Купить дом в Szarvasi jaras, Венгрия

Сарваш
7
11 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 57,844
Дом 2 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сарваш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 101,762
Дом 6 комнатв Сарваш, Венгрия
Дом 6 комнат
Сарваш, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 254,405
Дом 3 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 54,898
Дом 4 комнатыв Бекешсентандраш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бекешсентандраш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 80,071
Дом 3 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 58,915
Дом 3 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 93,728
Дом 2 ванныхв Бекешсентандраш, Венгрия
Дом 2 ванных
Бекешсентандраш, Венгрия
2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 301,230
Salesman being on holiday on Békésszentandrás, in one of the villages of the plain with a mo…
Дом 1 ваннаяв Бекешсентандраш, Венгрия
Дом 1 ванная
Бекешсентандраш, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 105,739
Дом для отпуска в тихом сентиментальном районе, в одной из самых красивых «деревней» на Вели…
Дом 1 ваннаяв Бекешсентандраш, Венгрия
Дом 1 ванная
Бекешсентандраш, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 102,641
ПРОДАЖА ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКОЛЬНОЙ СЕНТАНДЫ! Здание деревянное - зимнее, теплоизолированное! Его …
Дом 1 ваннаяв Сарваш, Венгрия
Дом 1 ванная
Сарваш, Венгрия
1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 103,245
Нечетные ELHELYEZKEDÉS- отличные условия Квартирный дом продается на оленях + деловой нас…

Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия

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