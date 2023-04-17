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Купить квартиру в Szarvasi jaras, Венгрия

Сарваш
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Сарваш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 174,067

Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
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