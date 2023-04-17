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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Szarvasi jaras
Купить недвижимость в Szarvasi jaras, Венгрия
Сарваш
8
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12 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 174,067
Дом 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 57,844
Дом 2 комнаты
Сарваш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
€ 101,762
Дом 6 комнат
Сарваш, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 254,405
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 54,898
Дом 4 комнаты
Бекешсентандраш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 80,071
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 58,915
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 93,728
Дом 2 ванных
Бекешсентандраш, Венгрия
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 301,230
Salesman being on holiday on Békésszentandrás, in one of the villages of the plain with a mo…
Дом 1 ванная
Бекешсентандраш, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 105,739
Дом для отпуска в тихом сентиментальном районе, в одной из самых красивых «деревней» на Вели…
Дом 1 ванная
Бекешсентандраш, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 102,641
ПРОДАЖА ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКОЛЬНОЙ СЕНТАНДЫ! Здание деревянное - зимнее, теплоизолированное! Его …
Дом 1 ванная
Сарваш, Венгрия
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 1
€ 103,245
Нечетные ELHELYEZKEDÉS- отличные условия Квартирный дом продается на оленях + деловой нас…
Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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