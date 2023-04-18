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Купить недвижимость в Сабадсаллаш, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 6 комнатв Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 6 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 193 м²
€ 45,673
Дом 3 комнатыв Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3 876 м²
€ 26,598
Дом 4 комнатыв Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 52,506
Дом 2 комнатыв Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 76,543
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