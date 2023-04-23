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Дома в Suemegi jaras, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 6 комнат в Бажи, Венгрия
Дом 6 комнат
Бажи, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 346 м²
€ 176,261
Дом 2 комнаты в Бажи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 65,340
Дом 4 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 139,639
Дом 1 комната в Бажи, Венгрия
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат 69 м²
€ 15,676
Дом 3 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чабрендек, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 163,088
Дом 2 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,777
Дом 2 комнаты в Бажи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 68,239
Дом 2 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 44,526
Дом 2 комнаты в Veszpremgalsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 32,934
Дом 2 комнаты в Veszpremgalsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 21,078
Дом 4 комнаты в Veszpremgalsa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 27,664
Дом 7 комнат в Чабрендек, Венгрия
Дом 7 комнат
Чабрендек, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 126,202
Дом 2 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 41,892
Дом 2 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 73,745
Дом 2 комнаты в Zalagyoemoero, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalagyoemoero, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 18,179
Дом 4 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 78,777
Дом 1 комната в Бажи, Венгрия
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 26,874
Дом 1 комната в Бажи, Венгрия
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 31,353
Дом 4 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат 300 м²
€ 111,000
Дом 4 комнаты в Бажи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бажи, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 113,029
Дом 2 комнаты в Гоганфа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гоганфа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 25,030
Дом 2 комнаты в Nemeshany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nemeshany, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 13,173
Дом 2 комнаты в Чабрендек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м²
€ 50,000
Дом 2 комнаты в Бажи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат 30 м²
€ 13,173
Дом 5 комнат в Чабрендек, Венгрия
Дом 5 комнат
Чабрендек, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 223,923

Параметры недвижимости в Suemegi jaras, Венгрия

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