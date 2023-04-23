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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Suemegi jaras
Дома
Дома в Suemegi jaras, Венгрия
Дом
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25 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Бажи, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
346 м²
€ 176,261
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 65,340
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 139,639
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат
69 м²
€ 15,676
Дом 3 комнаты
Чабрендек, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 163,088
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 78,777
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 68,239
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 44,526
Дом 2 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 32,934
Дом 2 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 21,078
Дом 4 комнаты
Veszpremgalsa, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 27,664
Дом 7 комнат
Чабрендек, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 126,202
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 41,892
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 73,745
Дом 2 комнаты
Zalagyoemoero, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 18,179
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 78,777
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 26,874
Дом 1 комната
Бажи, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 31,353
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат
300 м²
€ 111,000
Дом 4 комнаты
Бажи, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 113,029
Дом 2 комнаты
Гоганфа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 25,030
Дом 2 комнаты
Nemeshany, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 13,173
Дом 2 комнаты
Чабрендек, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
€ 50,000
Дом 2 комнаты
Бажи, Венгрия
2 Количество комнат
30 м²
€ 13,173
Дом 5 комнат
Чабрендек, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 223,923
Параметры недвижимости в Suemegi jaras, Венгрия
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