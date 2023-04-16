Купить дом в Suelysap, Венгрия

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Венгрия
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медье Пешт
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25 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 112,397
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 158,787
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 172,041
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 225,059
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 55,668
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 113,722
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 145,533
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 119,262
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
305 м²
€ 185,296
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 49,041
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 103,119
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 66,007
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
€ 116,612
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 75,550
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 119,024
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
225 м²
€ 229,300
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 34,196
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 39,763
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 65,954
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 47,450
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
2 Количество комнат
68 м²
€ 102,854
Дом 1 ванная
Suelysap, Венгрия
1 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 1
€ 124,848
Независимый семейный дом с хорошим состоянием с площадью пола 106 нм, продающий на центральн…
Дом 2 ванных
Suelysap, Венгрия
2 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 118,108
Продается изолированный семейный дом на участке площадью 719 м2.Из недвижимости во дворе до …
Дом 2 ванных
Suelysap, Венгрия
2 ванных комнат
195 м²
Количество этажей 1
€ 124,857
Продается семейный дом площадью 195 кв.м. В доме два передних этажа, гостиная, столовая, ку…
Дом 1 ванная
Suelysap, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 79,254
Продается 2-комнатный семейный дом 80% кирпичной постройки 2012 года постройки на виноградни…
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