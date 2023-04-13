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Купить вилла в Южно-Задунайский край, Венгрия

Balatonlelle
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Fonyodi jaras
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Pecsi jaras
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Tamasi jaras
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Печ
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Тамаши
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3 объекта найдено
Вилла 3 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Вилла 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат 742 м² Количество этажей 2
€ 309,959
Особняк замка, скрывающий большие возможности продажи на Балатонелле! На продажу предложе…
Вилла 4 ванныхв Тамаши, Венгрия
Вилла 4 ванных
Тамаши, Венгрия
4 ванных комнат 1 320 м² Количество этажей 2
€ 895,438
Специальность! Его первоначальный штат восстановил ESTERHÁZY продавца охотничьего замка! 13…
Вилла 1 ваннаяв Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 459,199
Над Pécs Belváros, красивый панорамный, паленый продавец вилок. Строилась в 1880 году и одна…

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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