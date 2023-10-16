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Дома в Южный Альфёльд, Венгрия

Kunszentmiklosi jaras
16
Орошхаза
15
Мако
14
Tiszakecskei jaras
13
Szarvasi jaras
12
Gyulai jaras
9
Hodmezovasarhelyi jaras
9
Kiskoroesi jaras
9
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609 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€96,695
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€43,577
Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€167,605
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€82,513
Дом 5 комнат в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 5 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€122,738
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€141,562
Дом 3 комнаты в Лакителек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лакителек, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
€35,842
Дом 2 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€46,156
Дом 3 комнаты в медье Бекеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
медье Бекеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€84,576
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€43,835
Дом 6 комнат в медье Бекеш, Венгрия
Дом 6 комнат
медье Бекеш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
€41,257
Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€110,851
Дом 4 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€87,412
Дом 3 комнаты в Муронь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Муронь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€12,351
Дом 2 комнаты в Пустафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€17,792
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€70,265
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€141,820
Дом 2 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€28,364
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€82,487
Дом 3 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 3 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€40,999
Дом 4 комнаты в Сентеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€72,199
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€141,046
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€296,532
Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€41,257
Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€89,991
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€249,860
Дом 6 комнат в Орговань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€60,596
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€175,083
Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€141,820
Дом 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
€966,951

Типы недвижимости в Южный Альфёльд

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Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия

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