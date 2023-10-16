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Realting.com
Жилая
Венгрия
Южный Альфёльд
Дома
Дома в Южный Альфёльд, Венгрия
Kunszentmiklosi jaras
16
Орошхаза
15
Мако
14
Tiszakecskei jaras
13
Szarvasi jaras
12
Gyulai jaras
9
Hodmezovasarhelyi jaras
9
Kiskoroesi jaras
9
Janoshalmai jaras
8
Дьюла
8
Тисакечке
8
Ходмезёвашархей
8
Яношхальма
8
Gyomaendrod
7
Gyomaendrodi jaras
7
Сарваш
7
Csongradi jaras
6
Sarkadi jaras
6
Bekesi jaras
5
Kalocsai jaras
3
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609 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4
1
180 м²
€96,695
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
1
75 м²
€43,577
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3
1
116 м²
€167,605
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€82,513
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
5
2
140 м²
€122,738
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€141,562
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Лакителек, Венгрия
3
111 м²
€35,842
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
50 м²
€46,156
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
медье Бекеш, Венгрия
3
1
106 м²
€84,576
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€43,835
Рекомендовать
Дом 6 комнат
медье Бекеш, Венгрия
6
3
145 м²
€41,257
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
115 м²
€110,851
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4
1
68 м²
€87,412
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Муронь, Венгрия
3
1
101 м²
€12,351
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Пустафёльдвар, Венгрия
2
1
120 м²
€17,792
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3
2
54 м²
€70,265
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€141,820
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
2
1
71 м²
€28,364
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
78 м²
€82,487
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Миндсент, Венгрия
3
1
116 м²
€40,999
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Сентеш, Венгрия
4
1
110 м²
€72,199
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€141,046
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
203 м²
€296,532
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
4
2
128 м²
€41,257
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
1
115 м²
€89,991
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€249,860
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
6
2
170 м²
€60,596
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3
1
94 м²
€175,083
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
5
2
160 м²
€141,820
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5
3
335 м²
€966,951
Рекомендовать
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