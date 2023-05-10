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Дома в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
58
Фертёд
3
97 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 93,958
Дом 3 комнаты в Sopronhorpacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 139,995
Дом 5 комнат в Фертёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 240,952
Дом 5 комнат в Szakony, Венгрия
Дом 5 комнат
Szakony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 242,029
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 193,570
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 201,646
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 188,185
Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 338,949
Дом 3 комнаты в Agfalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Agfalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€ 174,966
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€ 180,378
Дом 4 комнаты в Sopronhorpacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 145,379
Дом 3 комнаты в Pereszteg, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pereszteg, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€ 91,697
Дом 2 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 48,433
Дом 3 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 120,880
Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 184,416
Дом 5 комнат в Иван, Венгрия
Дом 5 комнат
Иван, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 58,959
Дом 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 134,341
Дом 5 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 5 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 320,373
Дом 7 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 7 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
€ 253,067
Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 374,217
Дом 2 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 76,728
Дом 7 комнат в Fertorakos, Венгрия
Дом 7 комнат
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
€ 267,875
Дом 4 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 158,571
Дом 4 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 155,879
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 17,499
Дом 6 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 6 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€ 185,762
Дом 4 комнаты в Fertoszentmiklos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Fertoszentmiklos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 156,148
Дом 2 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 80,766
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 215,376
Дом 3 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
€ 320,373

Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия

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