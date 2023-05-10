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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Квартиры
Квартиры в Soproni jaras, Венгрия
Шопрон
58
Фертёд
7
Квартира
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65 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
2
69 м²
€ 112,803
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
59 м²
€ 169,797
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
69 м²
€ 202,885
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
17 м²
€ 47,114
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
2
101 м²
€ 338,410
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
49 м²
€ 123,572
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
30 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
53 м²
€ 134,341
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
30 м²
€ 75,113
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
64 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
61 м²
€ 161,263
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
2
111 м²
€ 145,110
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
60 м²
€ 115,496
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
57 м²
€ 99,342
Квартира 3 комнаты
Фертёд, Венгрия
3
1
70 м²
€ 94,227
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
64 м²
€ 131,918
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
1
94 м²
€ 145,110
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5
1
86 м²
€ 215,107
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
117 м²
€ 126,264
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
52 м²
1
€ 75,980
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
53 м²
1
€ 77,322
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
81 м²
2
€ 91,884
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
63 м²
€ 111,545
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
76 м²
1
€ 102,604
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
90 м²
1
€ 95,898
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
73 м²
1
€ 110,651
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
78 м²
1
€ 121,625
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
104 м²
€ 149,402
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
65 м²
€ 80,217
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
58 м²
€ 84,814
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Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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