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Квартиры в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
58
Фертёд
7
Квартира В архив
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65 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€ 112,803
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 169,797
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 202,885
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€ 47,114
Квартира 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 338,410
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 123,572
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 134,341
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 75,113
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 161,263
Квартира 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 145,110
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 115,496
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 99,342
Квартира 3 комнаты в Фертёд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фертёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 94,227
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 131,918
Квартира 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 145,110
Квартира 5 комнат в Шопрон, Венгрия
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 215,107
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€ 126,264
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
€ 75,980
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
€ 77,322
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2
€ 91,884
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 111,545
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
€ 102,604
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
€ 95,898
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
€ 110,651
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
€ 121,625
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€ 149,402
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 80,217
Квартира 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 84,814

Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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