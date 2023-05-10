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Жильё в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
116
Фертёд
10
162 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 93,958
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€ 112,803
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 202,885
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 169,797
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€ 47,114
Дом 3 комнаты в Sopronhorpacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 139,995
Дом 5 комнат в Фертёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 240,952
Дом 5 комнат в Szakony, Венгрия
Дом 5 комнат
Szakony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 242,029
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 123,572
Квартира 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 338,410
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 193,570
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 201,646
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 188,185
Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 338,949
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 134,341
Дом 3 комнаты в Agfalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Agfalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€ 174,966
Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€ 180,378
Квартира 1 комната в Шопрон, Венгрия
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 75,113
Дом 4 комнаты в Sopronhorpacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 145,379
Дом 3 комнаты в Pereszteg, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pereszteg, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€ 91,697
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 48,433
Дом 3 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 120,880
Квартира 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 145,110
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 115,496
Квартира 2 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 99,342
Квартира 3 комнаты в Фертёд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фертёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 184,416

Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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