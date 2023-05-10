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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Жильё в Soproni jaras, Венгрия
Шопрон
116
Фертёд
10
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162 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Fertorakos, Венгрия
2
1
72 м²
€ 93,958
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
2
69 м²
€ 112,803
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
69 м²
€ 202,885
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
59 м²
€ 169,797
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
17 м²
€ 47,114
Дом 3 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
3
2
90 м²
€ 139,995
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
5
1
170 м²
€ 240,952
Дом 5 комнат
Szakony, Венгрия
5
2
170 м²
€ 242,029
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
49 м²
€ 123,572
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
2
101 м²
€ 338,410
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
73 м²
€ 193,570
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
73 м²
€ 201,646
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
73 м²
€ 188,185
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
1
160 м²
€ 338,949
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
30 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
53 м²
€ 134,341
Дом 3 комнаты
Agfalva, Венгрия
3
1
142 м²
€ 174,966
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
102 м²
€ 180,378
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1
1
30 м²
€ 75,113
Дом 4 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
4
2
150 м²
€ 145,379
Дом 3 комнаты
Pereszteg, Венгрия
3
1
122 м²
€ 91,697
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3
1
64 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
61 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты
Szakony, Венгрия
2
1
84 м²
€ 48,433
Дом 3 комнаты
Fertorakos, Венгрия
3
1
67 м²
€ 120,880
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
2
111 м²
€ 145,110
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
60 м²
€ 115,496
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2
1
57 м²
€ 99,342
Квартира 3 комнаты
Фертёд, Венгрия
3
1
70 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4
1
96 м²
€ 184,416
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Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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