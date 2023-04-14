Купить недвижимость в Шиофок, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Siofoki jaras
Шиофок
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330 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
80 м²
€ 252,777
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,777
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,777
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,777
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат
12 ванных комнат
430 м²
€ 468,105
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
42 м²
€ 146,851
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 141,502
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 532,303
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 154,608
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 50,823
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 419,690
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
€ 120,370
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 422,632
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 422,632
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 264,814
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 326,336
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
975 м²
€ 1,738,677
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
204 м²
€ 561,726
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 400,000
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
€ 302,262
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
€ 165,843
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 270,164
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 319,114
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 636,623
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 414,607
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 294,238
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 53,230
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
423 м²
€ 347,468
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
€ 294,238
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
222 м²
€ 615,224
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