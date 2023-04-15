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Купить коттедж в Шиклошский яраш, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 4 ванныхв Diosviszlo, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Diosviszlo, Венгрия
4 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 341,108
Виноградное имущество площадью 18 га с перерабатывающей фирмой на продажу, молочная механиза…

Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

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